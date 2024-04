Tennis : Sinner en pleine domination, il le compare à Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison sur terre battue débute à peine et il y a beaucoup d'enjeux qui nous intéresseront dans les semaines à venir. A commencer par la place de numéro 1 mondial qui semble pouvoir changer d'épaules. Novak Djokovic est toujours bien assis sur le trône mais depuis six mois, le meilleur joueur du monde s'appelle bien Jannik Sinner. Sa domination est telle qu'elle fait beaucoup parler et laisse parfois échapper des comparaisons un peu étonnantes...

Jannik Sinner sera-t-il capable d'étaler sa domination sur la saison sur terre battue ? L'Italien se fait une joie de démarrer ce nouveau chapitre dans un tournoi où il risque de recevoir un soutien fort du public au vu de la proximité avec son pays. En attendant, ses résultats des derniers mois ont été commentés par Andy Roddick récemment et l'ancien numéro 1 mondial ne peut pas freiner ses excellents commentaires.

Un parcours final incroyable

Battu pour la première fois depuis la finale du Masters de Turin à Indian Wells, Jannik Sinner est monté en puissance à Miami où il a réussi à remporter le deuxième Masters 1000 de sa carrière. L'Italien a fini tambour battant le tournoi et cela n'a pas manqué de faire réagir Andy Roddick. « Nous savons tous que Novak Djokovic est le meilleur de tous les temps, les chiffres ne mentent pas. Mais la personne la plus dominante sur une surface donnée et à un moment donné est Rafael Nadal sur terre battue. C’est aussi indiscutable que la conversation sur le GOAT, peut‐être même plus. Je me demande donc quelles sont les comparaisons statistiques entre Jannik Sinner qui gagne 1 et 2 en demi‐finale d’un Masters 1000 et 1 et 3 en finale » s'exclame l'Américain, faisant référence aux scores face à Medvedev et Dimitrov.

Une domination à la Nadal ?

En réussissant à dérouter autant ses adversaires pourtant aussi bien classés, Jannik Sinner a fait beaucoup parler de lui et les comparaisons hallucinantes commencent à arriver. Pour Andy Roddick, ce que l'Italien a réussi à Miami est comparable à ce que Rafael Nadal était capable de faire sur terre battue. « Pour établir une comparaison avec ce que Sinner vient de faire à Miami, il faut aller voir le meilleur Nadal sur terre battue. C’est à cela que l’on compare cette domination » poursuit-il.

Un nouveau visage

Jamais aussi performant sur terre que sur dur, Jannik Sinner va donc démarrer cette partie de saison dans la peau de celui qui doit assumer de nouvelles responsabilités désormais. L'Italien sera forcément attendu au tournant dès le Masters 1000 de Monte-Carlo où il fera partie des principaux favoris. En pleine confiance, il pourrait réussir à terrasser quelques-uns de ses adversaires.