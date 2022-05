Tennis

Tennis - Roland-Garros : Real Madrid, Liverpool… L’énorme demande de Schwartzman !

Publié le 27 mai 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Alors que Diego Schwartzman va affronter Novak Djokovic dimanche en huitième de finale de Roland-Garros, l’Argentin espère d’abord assister à la finale de Ligue des Champions au Stade France.

En s’imposant ce vendredi face à Grigor Dimitrov, Diego Schwartzman a validé son ticket pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Et l’Argentin aura d’ailleurs un adversaire de taille puisque ce n’est ni plus ni moins que Novak Djokovic qui se dressera face à lui. Heureux bien évidemment de continuer son parcours à Porte d’Auteuil, Schwartzman a actuellement une préoccupation : être présent au Stade de France ce samedi soir pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Et en conférence de presse, il a alors fait une énorme demande à ce sujet.

« Si vous avez des billets, n'hésitez pas à me les donner »

« Qui a des billets pour moi ? S'il vous plaît, je demande à tout le monde, donnez-moi des billets pour demain. Je peux y aller tout seul. Franchement, pas de problème. J'adore le football, j'adore ce type de match. Ces derniers jours, je suivais simplement Boca Juniors qui est mon équipe, en Argentine. Je pense que le match de demain sera fantastique. Encore une fois, si vous avez des billets, n'hésitez pas à me les donner », a lâché Diego Schwartzman en conférence de presse, rapporté par L’Equipe .