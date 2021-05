Tennis

Tennis : La confidence de Roger Federer sur sa retraite !

Publié le 21 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que plusieurs observateurs du tennis mondial voit Roger Federer comme étant en fin de carrière, le Suisse a expliqué récemment qu'il ne comptait pas prendre sa retraite de sitôt.

Présent sur l'ATP de Genève mardi, Roger Federer n'aura pas fait long feu alors qu'il jouait à domicile pour son retour sur les courts. À 39 ans, le Suisse voit ses résultats chuter considérablement et les observateurs se montrent plutôt critiques envers le tennismen à l'immense carrière. Alors qu'il prépare Roland-Garros et Wimbledon, le natif de Bâle reste cependant très serein quant à son avenir alors que la question de la retraite revient avec insistance.

« À vrai dire, je n’ai pas de plans précis. »