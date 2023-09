Tennis : Rafael Nadal en rajoute une couche sur un avenir au Real Madrid

Thibault Morlain

Alors que Rafael Nadal tente actuellement de retrouver son niveau et mettre ses pépins physiques de côté afin de retrouver les courts, son avenir fait parler. Récemment, l’Espagnol a été interrogé sur une piste menant… au Real Madrid. Alors que Nadal est un grand fan de la Casa Blanca, on lui a demandé s’il s’imaginait à la place de Florentino Pérez en tant que président du Real Madrid. Un sujet sur lequel est revenu Rafael Nadal.

Rafael Nadal ne s’en cache pas, il est un grand fan du Real Madrid. On a d’ailleurs pu le voir à plusieurs reprises dans les tribunes du Bernabeu. De là à l’imaginer dans le futur à la tête des Merengue ? Récemment, à propos du fait de devenir président du Real Madrid, Nadal expliquait : « Je pense que j'aimerais bien, mais avant tout, il y a beaucoup de choses. Il va de soi que nous avons le meilleur président possible. Après, ce que je peux penser aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce que je penserai demain. (…) Je suis très réaliste avec moi-même, je suis conscient de mes limites et je sais si j'en serais capable. Le temps nous le dira. Florentino ne me l'a jamais demandé. Je ne pense pas non plus que je remplisse les conditions pour être président. Je suis un socio d'honneur, mais rien de plus ».

« Ça ne veut pas dire que ça sera le cas ou que je ne vais jamais essayer »

A l’occasion d’un entretien accordé à AS , Rafael Nadal est revenu sur cette réponse à propos d’un avenir en tant que président du Real Madrid. L’Espagnol a alors expliqué : « C’est quelque chose qu’ils m’ont demandé et j’ai répondu. Parfois, les choses sont sorties du contexte. Au final, je peux seulement dire, est-ce que j’aimerais être président du Real Madrid ? Oui, bien sûr que j’aimerais. Rien de plus, ça ne veut pas dire que ça sera le cas ou que je ne vais jamais essayer. Tout d’abord, il y a des gens plus préparés que moi et qui sont en avance pour cette opportunité quand, un jour, se terminera le mandat de celui qui a été l’un des meilleurs président de l’histoire du Real Madrid, Florentino ».

« Un grand passionné du Real Madrid »