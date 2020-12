Tennis

Tennis : Nouveau coup de tonnerre à l’Open d’Australie avec Tsonga !

Publié le 29 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

À son tour, Jo-Wilfried Tsonga vient d’annoncer qu’il ne disputerait pas l’Open d’Australie en 2021 car il ne s'estime pas au top de sa forme.

Après les retraits fracassants de Roger Federer et de Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga ne sera pas non plus de la partie lors du premier Grand Chelem de l’année. Freiné par une nouvelle blessure au niveau du bassin en septembre dernier, le Sarthois ne souhaite pas prendre le risque de rechuter en redémarrant dès l’Open d’Australie (8-21 février). À 35 ans, l’ancien numéro 5 mondial est aujourd'hui 62e au classement ATP, mais il espère toujours revenir sur les courts le plus rapidement possible.

«Ne pas aller en Australie cette année est un crève-cœur»

Sur son compte Twitter , Jo-Wilfried Tsonga a annoncé son forfait pour l’Open d’Australie. « Malgré des progrès considérables ces derniers mois, je ne suis toujours pas en capacité de jouer en compétition, l'objectif étant de revenir à 100%. En accord avec le corps médical, l’Open d’Australie est donc compromis cette année. J'ai hâte de revenir sur les courts, mais je dois être patient... même si ne pas aller en Australie cette année est un crève-coeur. Merci à tennis Australia, l’ATP et à tous ceux qui se battent depuis des mois pour que le tennis subsiste en cette période compliquée. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et à très vite sur les courts ! Sportivement, Jo ».