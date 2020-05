Tennis

Tennis : NBA, Federer... Le coup de gueule de Gilles Simon !

Publié le 30 mai 2020 à 18h35 par La rédaction

Entre le projet de Roger Federer mais aussi celui de Novak Djokovic, le conseil des joueurs a été particulièrement actif pendant le confinement. Déçu par ces deux idées, Gilles Simon est monté au créneau dans une interview !

Malgré l’arrêt du circuit ATP pendant de nombreuses semaines, plusieurs tennismans sont bien restés actifs pour aider ceux qui sont en première ligne face au virus. En plus d’aider financièrement les établissement sanitaires partout dans le monde, certains joueurs ont aidé les tennismen les plus démunis. C’est le cas de Novak Djokovic, bien aidé par les deux autres membres du « BIG 3 » , qui a mis en place un projet où le prize money serait mieux utilisé et consacré aux joueurs qui en ont le plus besoin tout au long de l'année. Roger Federer a quant à lui pensé à regrouper les circuits ATP et WTA. « Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » avait-il lancé le Suisse pendant le confirment. Agacé face à ces deux projets, Gilles Simon a poussé un véritable coup de gueule aux micros de Tennis Break News .

« Il faudrait une vraie représentation de joueurs comme en NBA. »