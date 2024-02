Tennis : Nadal encore forfait, l'inquiétude grandit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé lors de son troisième match après son retour à la compétition à Brisbane début janvier, ce qui l'avait contraint à rater l'Open d'Australie, Rafael Nadal avait confié qu'il reviendrait assez vite sur les courts. Le Majorquin était en effet attendu à Doha la semaine prochaine mais il vient de déclarer forfait pour cet ATP 500. Dans sa volonté d'accumuler du temps de jeu avant de retrouver la terre battue, il a fait le choix de rester sur dur pour le moment mais finalement, il ne devrait être présent qu'à Indian Wells.

Le retour de Rafael Nadal se complique un peu plus. Mercredi, l'Espagnol a annoncé qu'il ne disputera pas le tournoi de Doha la semaine prochaine puisqu'il n'est pas encore prêt à combattre sur le court. Pourtant il tient à se préparer physiquement pour l'exhibition le 3 mars prochain à Las Vegas contre Carlos Alcaraz. Ce match, surnommé "The Netflix Slam", sera d'ailleurs diffusé sur la fameuse plateforme de streaming.

Pas de Nadal à Doha

« J'aimerais beaucoup être à Doha, mais je verrai pour prendre une décision à la dernière minute » pouvait-on lire dans la presse espagnole quelques heures avant le forfait officiel de l'homme aux 14 Roland-Garros. « J’aurais adoré jouer à Doha, où l’équipe du tournoi ainsi que les incroyables supporters du Qatar m’ont toujours beaucoup soutenu. Malheureusement, je ne suis pas prêt à concourir et je ne pourrai pas venir à Doha où je voulais vraiment être et rejouer après cette victoire inoubliable en 2014 » précise le champion espagnol.

Tennis : Djokovic menacé par Sinner, il veut le trône ! https://t.co/SRIVX97CiA pic.twitter.com/25EorCPl3z — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Retour prévu à Indian Wells

Annoncée il y a quelques mois maintenant, l'exhibition entre Nadal et Alcaraz le 3 mars a sûrement dû craindre un forfait du vétéran espagnol. Ce dernier devrait ainsi retrouver la compétition officielle à l'occasion du premier Masters 1000 de l'année, Indian Wells, où il avait atteint la finale il y a deux ans. « Je vais me concentrer sur la poursuite du travail pour être prêt pour l’exhibition à Las Vegas et l’incroyable tournoi d’Indian Wells (du 6 au 17 mars). Je ne sais pas si cela sera la dernière fois que je vais le jouer donc j'aimerais beaucoup y être » explique-t-il.

Toujours aussi prudent

Pas épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal veut prendre soin de son corps, surtout à bientôt 38 ans. Il a expliqué qu'il a eu encore des douleurs ces dernières semaines à son retour à l'entraînement. A son âge, évidemment, il se connaît par coeur et il ne veut prendre aucun risque pour ne pas gâcher ce qui ressemble de plus en plus à ses derniers échanges sur le circuit professionnel.