Tennis : Murray en pleine crise de résultats, la fin approche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Immense champion du circuit, Andy Murray a longtemps été associé à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour former le Big 4. L'Ecossais restera à jamais celui qui a mené à mal la domination de ce trio le premier en accédant à la première place mondiale en 2016 après des années d'efforts et 3 titres en Grand Chelem. Le problème : il a tellement donné qu'il a immédiatement ressenti les effets ensuite, lui qui s'est blessé à la hanche et qui a dû se faire opérer. Depuis, il a parfois vécu des périodes très difficiles comme actuellement puisqu'il enchaîne les défaites.

A bientôt 37 ans, Andy Murray continue d'arpenter le circuit ATP dans l'espoir de jouer pour le plaisir sans se préoccuper forcément des résultats. Plus capable physiquement de tenir sur la durée d'un tournoi généralement, l'Ecossais pointe tout de même encore au 49ème mondial cette semaine mais la dynamique n'est pas bonne. Présent à Marseille, il a enregistré une sixième défaite d'affilée sur le circuit, dont 4 pour démarrer 2024, une série inédite pour lui.

Une confiance difficile à retrouver

Lorsque le physique n'est pas au mieux, il faut parfois se baser sur la confiance pour performer. Sauf que pour Andy Murray, la confiance est quasiment au point mort en ce moment. Incapable de s'imposer, l'Ecossais plonge dans une terrible crise de résultats pour lui. « Lorsqu’on n’arrive pas à gagner, on perd également la confiance, et je n’ai jamais connu cela dans ma carrière. Avant quand je perdais tôt sur un tournoi, d’habitude je parvenais dès la semaine suivante à faire mieux. Maintenant je perds plus souvent, et je n’ai pas d’expérience pour ça. Et il y a aussi au des matchs comme la semaine dernière (à Montpellier face à Benoît Paire) où ça n’a pas été simple » a-t-il confié dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : Federer bientôt attrapé par l'Arabie saoudite ? L'incroyable révélation de son agent https://t.co/Jm10YCH4tx pic.twitter.com/UC42eSLHhF — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

« Je continue parce que j’adore le jeu »

La mauvaise passe d'Andy Murray commence forcément à faire parler de l'autre côté de la Manche puisqu'un article récent se demandait s'il valait la peine de continuer à jouer. L'Ecossais n'a pas du tout apprécié la nouvelle et l'a fait savoir très vite. « Je n’ai pas crié devant mon téléphone en lisant cet article mais j’étais surtout déçu. Les gens qui connaissent ma carrière savent combien il peut être difficile d’accomplir ce que j’ai fait après mes soucis à la hanche. La chose la plus simple pour moi, ç’aurait été d’arrêter ma carrière. Mais je continue parce que j’adore le jeu. J’aime m’entraîner. En ce moment, c’est sûr, ce n’est pas facile en compétition. Mais ce qui se passe en ce moment n’affecte en rien ma carrière. Aucune série de défaites ne changera ce que j’ai accompli quand j’étais en forme, et avec deux hanches. C’est pour ça que j’étais déçu. Je connais celui qui a écrit cet article depuis longtemps » a-t-il répondu.

Bientôt des adieux ?

Andy Murray a déjà évoqué à plusieurs reprises la fin de sa carrière, il l'avait même annoncée en pleurs à l'Open d'Australie en 2019. En montrant sa combativité exceptionnelle depuis toutes ces années, l'Ecossais prouve qu'il est un immense champion et rien ne pourra lui enlever les résultats obtenus auparavant. Ce n'est pas cette série de défaites que l'on retiendra de la carrière de Murray...