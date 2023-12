Tennis : Monfils proche de la retraite ? Le plus dur commence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour sur les courts au milieu de la saison 2023 après une blessure qui l'a éloigné du circuit pendant de longs mois, Gaël Monfils a en plus eu beaucoup de mal physiquement à s'en remettre. Redescendu très loin au classement, il a dû faire de sacrés efforts pour remonter la pente et réintégrer le top 100 grâce à un nouveau titre. A 37 ans, il rêve de disputer les Jeux olympiques, l'objectif qui l'anime le plus.

La fin approche de plus en plus pour Gaël Monfils. Papa d'une petite fille aux côtés de sa femme Elina Svitolina, il ne pourra vraisemblablement pas faire le même retour à la compétition que l'Ukrainienne. A 37 ans, le temps est compté pour lui mais il rêve toujours de disputer les derniers Jeux olympiques de sa carrière. A quelques jours du début de la saison, qu'il débutera du côté d'Auckland, le Français est encore animé par une envie de briller.

Tout proche de la fin

En faisant son retour au mois de mars cette année, Gaël Monfils laissait entendre qu'il serait très compliqué de continuer bien longtemps. En manque de résultats, le Français pensait abandonner ses objectifs petit à petit mais il a su trouver la force de continuer. « A l’intérieur, je n’ai pas vraiment envie de m’arrêter, mais bien sûr, c’est plus dur de voyager et de faire des sacrifices. Mais j’ai toujours ce petit feu et ça m’aide à continuer » confie celui qui a connu une petite frayeur il y a quelques jours.

Tennis : Toutes les infos à savoir sur la United Cup, première compétition https://t.co/r3UsOtZYXe pic.twitter.com/gzjPPzq9ra — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Un corps en sursis

Alors qu'il avait confié qu'une blessure mettrait certainement fin à ses espoirs de bien figurer pour son retour à la compétition, Gaël Monfils sait qu'il faut faire attention au trop-plein d'énergie. Le mois de janvier est souvent très difficile pour les organismes en Australie, surtout quand on a 37 ans. « Quand je joue, je vais plutôt bien, mais je ne vais pas mentir, récupérer c’est plus dur. Je dois faire une rééducation différente. Je dois travailler différemment avec ma condition physique, mais j’essaie de m’assurer que ce n’est qu’un chiffre » poursuit le Français.

Une place olympique en tête

Numéro 74 au classement ATP cette semaine, Gaël Monfils pointe pourtant à la 32ème place à la Race olympique. En d'autres termes, il est le 32ème meilleur joueur mondial depuis que le tournoi de Roland-Garros est terminé. Attention, pour espérer garder ce ticket, il faudra tout de même travailler dur jusqu'au Majeur parisien. Le rêve est possible.