Tennis

Tennis : Monfils décortique sa dernière victoire à Dubaï

Publié le 27 février 2020 à 17h35 par A.D.

Ce mercredi soir, Gaël Monfils a facilement disposé du Japonais Yasutaka Uchiyama. Le Français est revenu sur sa victoire en huitième de finale du tournoi de Dubaï.

Gaël Monfils peut encore faire mieux. C’est en tous les cas ce qu’il a lui-même reconnu. Ce mercredi soir, le Français n’a du tout été en difficulté face au Yasutaka Uchiyama. Opposé au Japonais en huitième de finale du tournoi de Dubaï, Gaël Monfils s’est imposé en deux petits sets (6-1, 6-2). Dans des propos rapportés par L’Équipe, Gaël Monfils a analysé sa victoire face à Yasutaka Uchiyama.

«J’aurai pu être un peu plus puncheur»