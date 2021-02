Tennis

Tennis : Les vérités de Rafael Nadal sur les difficultés du Real Madrid

Publié le 4 février 2021 à 13h35 par A.D. mis à jour le 4 février 2021 à 13h38

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal ne peut que constater les difficultés de son équipe de coeur. Alors le club emmené par Zinedine Zidane est au plus mal, tant sportivement que financièrement, le Majorquin s'est livré sur cette situation.

Lors des dernières fenêtres de transferts, le Real Madrid n'est pas parvenu à s'offrir le moindre joueur. Fortement touché par la crise provoqué par le coronavirus, le club merengue est au plus mal financièrement. Outre le recrutement, Zinedine Zidane et Florentino Pérez seraient également en difficulté pour les contrats de leurs joueurs, que ce soit pour les prolongations - de Sergio Ramos et de Luka Modric engagés jusqu'au 30 juin notamment - ou pour la négociation des baisses de salaire en raison de la crise. Et pour ne pas arranger les affaires du Real Madrid, les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous cette saison. Autant de soucis qui inquiètent Rafael Nadal, grand fan de la Maison-Blanche .

«Il est beaucoup plus difficile de se projeter et la crise nous laisse dans le doute»