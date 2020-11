Tennis

Tennis : Les vérités de Lucas Pouille sur sa saison galère !

Publié le 19 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Opéré du coude droit, Lucas Pouille ne gardera pas un merveilleux souvenir de sa saison 2020. Désormais, le joueur espère rebondir et retrouver le chemin de la compétition en 2021.

Lucas Pouille a vécu une année noire. Blessé au coude droit lors de la fin de saison 2019, le joueur français avait fait son retour sur un tournoi Challenger en mars dernier, à Indian Wells. Mais quelques jours plus tard, l’ATP prenait la décision de suspendre la compétition en raison de la crise sanitaire. Lucas Pouille a dû attendre le mois de juin pour retrouver un semblant de compétition, mais l'éclaircie a été de courte durée. Aligné au tournoi UTS, organisé par l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, Lucas Pouille a, de nouveau, ressenti des douleurs au coude et a finalement pris la décision de se faire opérer.

« Je me suis posé pas mal de questions »