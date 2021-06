Tennis

Tennis : Roger Federer annonce la couleur pour Wimbledon !

Publié le 11 juin 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2021 à 18h38

Alors qu’il a préféré abandonner à Roland-Garros au stade des huitièmes de finale, Roger Federer peut maintenant se concentrer sur sa meilleure surface, le gazon. Le Suisse s’est d’ailleurs exprimé avant le tournoi de Halle.

Roger Federer a effectué un retour triomphant à Roland-Garros sur terre battue. Si le Suisse a décidé d'abandonner pour des raisons physiques au stade des huitièmes de finale, son niveau de jeu était très impressionnant et il a fait taire un bon nombre de critiques. Maintenant, Roger Federer va rentrer dans le vrai, puisqu’il entame sa saison sur gazon, sa surface préférée, ce pour quoi il s’est préparé. Présent la semaine prochaine au tournoi de Halle pour commencer, le tennisman suisse s’est exprimé sur la période où il aura le plus de chances de remporter un trophée.

« C'est maintenant que commence la période la plus importante pour moi »