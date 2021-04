Tennis

Tennis : Les confidences de Rafael Nadal après son grand retour !

Publié le 15 avril 2021 à 12h35 par T.M.

Pour son retour à la compétition, Rafael Nadal a soigné son entrée à Monte Carlo. L’Espagnol a d’ailleurs fait le point sur ses sensations.

Ce mercredi, Rafael Nadal s’est facilement imposé face à Federico Delbonis (6-1, 6-2) pour son entrée en lice à Monte Carlo. Après deux mois de pause, l’Espagnol a donc fait un retour remarqué sur les courts. Suite à l’Open d'Australie, le numéro 3 mondial a dû soigner quelques pépins physiques, mais le voilà donc revenu. Et sur terre battue, sa surface préféré, Nadal espère bien évidemment briller avec Roland-Garros en point de mire. Et les sensations sont plutôt bonnes…

« Je me sens bien physiquement et mentalement »