Tennis

Tennis : Les 5 plus grands moments de la carrière de Serena Willams

Publié le 19 août 2022 à 12h35 par La rédaction

Avec l’US Open qui arrive, on se rapproche également très probablement du dernier tournoi de Serena Williams. La joueuse désormais âgée de 40 ans devrait faire ses adieux dans quelques semaines, après 23 titres du Grand Chelem remportés en individuel. L’occasion de saluer sa carrière et de retracer les cinq grands moments qui l’ont marqué.

« Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché ». Cette dernière veut « se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena . » Il y a quelques jours, Serena Williams a fait une grande annonce : elle s’apprête à mettre un terme à sa carrière. À 40 ans, la tenniswoman devrait faire ses adieux très prochainement, à l’issue de l’US Open, prévu du lundi 29 août au dimanche 11 septembre prochains. L’occasion de faire le point sur les grands moments qui ont marqué sa carrière.

1999, la victoire à l’US Open

Si Serena Williams se révèle aux yeux du monde en 1997, lors de l’Ameritech Cup de Chicago, c’est en 1999 qu’elle remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Après avoir fait ses premières apparitions durant l’année 1998, elle bat sa sœur, Venus Williams, en demi-finale de l’US Open et se hisse en finale afin d’y affronter Martina Hingis. Alors âgée de 17 ans, elle bat la Suissesse (6-3, 7-6) et affirme un peu plus son statut en envoyant un message fort à la concurrence.

2002, sur le toit du monde

Serena Williams continue son bout de chemin et en 2002, elle arrive en finale de Roland-Garros. Opposé à sa sœur, Vénus, elle remporte ce match 7-5, 6-3 et sort ainsi un peu plus de son ombre. Quelques semaines plus tard, les sœurs Williams se retrouvent de nouveau, en finale de Wimbledon cette fois-ci. Serena l’emporte 7-6, 6-3 et s’offre également la place du numéro 1 mondial qu’elle gardera pendant 57 semaines consécutives.

2003, son premier Grand Chelem

La tenniswoman continue sur sa lancée et, comme un symbole, se retrouve une nouvelle fois face à Venus Williams. En finale de l’Open d’Australie 2003, les deux sœurs se livrent une bataille acharnée, dont sortira vainqueur Serena (7-6, 3-6, 6-4). Un moment très important pour sa carrière, puisqu’elle continue à s’affirmer et réalise ainsi son premier Grand Chelem. Une première depuis 1994, année durant laquelle Steffi Graf avait réalisé cette performance.

2012, le « Grand Chelem doré »

En 2012, Serena Williams écrit un peu plus l’histoire lors des Jeux Olympiques de Londres. Elle est intraitable sur le court et se défait facilement de Maria Sharapova en finale (6-0, 6-1). Avec ce succès, Serena Williams obtient un « Grand Chelem doré » : en plus de sa victoire lors du tournoi olympique, elle remporte également les quatre tournois du Grand Chelem. Ce n’est pas tout, puisque le lendemain de sa finale en simple, elle et sa sœur sont également sorties victorieuses de la finale du double en 6-4, 6-4. Une performance historique.

2017, la victoire enceinte de l’Open d’Australie

Serena Williams continue d’écrire sa légende et en 2015, elle remporte son deuxième Grand Chelem sur deux années. En 2017, elle se hisse en finale de l’Open d’Australie, où elle retrouve encore sa sœur Vénus. Serena Williams la bat (6-4, 6-4), mais l’on apprend quelques mois plus tard qu’elle était en réalité enceinte de huit semaines à ce moment-là, à l’âge de 35 ans.