L'énorme coup de gueule d'Andy Murray

Publié le 16 septembre 2022 à 00h35 par Dan Marciano

La Coupe Davis a mal démarré pour l'équipe de France, mais aussi pour la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Les hommes de Leon Smith se sont inclinés lors de leur premier match de groupes face aux USA, menés par Tommy Paul et Taylor Fritz (défaite 2-1). Après cette défaite, Andy Murray n'a pas mâché ses mots, s'en prenant notamment aux organisateurs de la compétition.

La phase de groupes de la Coupe Davis a démarré. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale qui aura lieu à Malaga, du 21 au 27 novembre prochain. Placé dans un groupe homogène, l'équipe de France a raté ses débuts, battu par l'Allemagne (2-1). Adrian Mannarino a ramené le point aux Bleus (victoire face à Oscar Otte), mais Benjamin Bonzi et la paire Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech se sont inclinés. Malgré le forfait d'Alexander Zverev, l'Allemagne empoche la victoire, à Hambourg chez elle.

6️⃣8️⃣ minutes later Glasgow 🌋@andy_murray/@joesalisbury92 take the first set#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/3fQxUsmALL — Davis Cup (@DavisCup) September 14, 2022

La Grande-Bretagne en danger

Débuts ratés également pour la Grande -Bretagne. Les hommes de Leon Smith se sont inclinés face aux USA (2-1). Daniel Evans s'était incliné face à Tommy Paul (6/4 4/6 6/4), mais Cameron Norrie était parvenu à remettre les deux équipes à égalité grâce à sa victoire face à Taylor Fritz (2/6 7/6 7/5).

Andy Murray battu en double

Le double décisif allait désigner le vainqueur de cette rencontre. Le match a démarré vers 20:40 et s'est terminé presque quatre heures après. Au bout d'un intense combats, la paire composée de Rajeev Ram et Jack Sock est venue à bout d'Andy Murray, trop juste pour jouer en simple, et de Joe Salsbury, spécialiste de double, (5/7 6/4 7/5). Après ce combat, l'Ecossais n'a pas caché sa colère en conférence de presse et s'en est pris aux organisateurs .

« Je ne pense pas que cela fasse très profes­sionnel »