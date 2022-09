Tennis

Tennis : Gerard Piqué se fait interpeller pour la Coupe Davis

Publié le 13 septembre 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Joueur du FC Barcelone, Gerard Piqué est également un gros homme d’affaires à la tête de plusieurs sociétés. Avec Kosmos, il détient notamment les droits de la Coupe Davis de tennis. A l’origine d’une énorme révolution de cette compétition, Piqué avait été énormément critiqué. Et alors que de nouveaux changements ont été apportés, l’Espagnol a encore été interpellé.

Pour Gerard Piqué, il y a pas que le football. Défenseur central du FC Barcelone, l’Espagnol est également impliqué dans de nombreux business loin des rectangles vert, que ce soit avec l’e-sport ou encore le tennis. En effet, avec sa société Kosmos, Piqué est le patron de la Coupe Davis, compétition où s’affronte les meilleures nations. Une compétition que le Barcelonais avait totalement révolutionné il y a quelques années de cela, de quoi alors créer la polémique. Le temps est passé et voilà que de nouveaux changements ont été apportés au format de la Coupe Davis.

Encore des changements pour la Coupe Davis

Pour cette édition 2022, la Coupe Davis affiche une nouvelle formule. Ainsi, désormais, cela va se dérouler en deux temps. La première phase vient de débuter et elle se déroule en différents groupes dans différentes villes. Viendra ensuite une phase à élimination directe en novembre prochain du côté de Malaga.

« C’est terrible »

Le fait est toutefois que cette Coupe Davis nouvelle version n’attire pas les foules. Ce que regrette au plus haut point Sébastien Grosjean, sélectionneur de l’équipe de France. Pour L’Equipe , il a ainsi lâché : « C'est terrible. 200 personnes pour deux nations (Belgique-Australie) avec une forte tradition de Coupe Davis... Pour nous, face à l'Allemagne, il y aura du monde, aux alentours de 3000-4000 personnes je pense. Il y aura de l'ambiance si les gens peuvent se mettre près du court. En fin de semaine, je ne sais pas si ça sera plein, mais ça devrait se remplir aussi... Pour les nations qui ne jouent pas à domicile, c'est compliqué, et encore plus pour l'Australie, sans supporter. Pour nous, on parle d'une trentaine de supporters. Mais c'est difficile. Avant, ils venaient pour la fin de semaine. Là, c'est compliqué. On verra pour nous jeudi et samedi sur terrain neutre (face à l'Australie et la Belgique). Mais on ne va se le cacher, il n'y aura pas grand monde ».

Quelle bonne formule pour la Coupe Davis ?