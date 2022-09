Tennis

Roland-Garros, Nadal… Terrible coup dur pour Zverev

Publié le 12 septembre 2022 à 21h35 par La rédaction

Trois mois après sa blessure contre Rafael Nadal en demi-finale à Roland-Garros, Alexander Zverev préparait son retour à la compétition pour la Coupe Davis. Et si l’Allemand était pressenti pour disputer la compétition avec sa Nation, un terrible coup dur a fait son apparition pour lui, et une nouvelle longue absence pourrait bien se profiler.

Alexander Zverev pourrait connaître un nouveau cauchemar. En effet, l’Allemand se préparait à retrouver les courts de tennis pour la Coupe Davis, qui aura lieu du 14 au 18 septembre. Cependant, cette participation à la compétition semble désormais être compromise. Après sa terrible blessure il y a 3 mois face à Rafael Nadal lors de la demi-finale de Roland Garros, l’Allemand se retrouve à nouveau en difficulté.

« Je suis impatient de revenir sur les courts »

Alexander Zverev était en effet enthousiaste à l’idée de retrouver les courts de tennis avec la sélection allemande pour la Coupe Davis. « Pour être honnête, s’il s’agissait d’un autre tournoi, j’aurais probablement pris un peu plus de temps pour me préparer, mais jouer dans ma ville natale de Hambourg est très spécial. Je suis impatient de revenir sur les courts. Je n’ai pas eu de mal à accepter cette blessure car elle est arrivée sur un court de tennis, quand je jouais Rafa à Roland‐Garros. Si c’était une blessure stupide, au ski ou au snowboard, cela aurait été différent » avait-il déclaré il y a quelques jours.

« Ça me fait beaucoup souffrir depuis dimanche »

Cependant, en conférence de presse, Alexander Zverev a dû annoncer une terrible nouvelle : il s’est à nouveau blessé. L’Allemand souffre en effet d’un œdème osseux, et devra être tenu éloigné des courts de tennis pendant plusieurs semaines. « Ça me fait beaucoup souffrir depuis dimanche » . Une blessure terrible, qui survient donc au plus mauvais moment pour Alexander Zverev, à deux jours du début de la Coupe Davis.

