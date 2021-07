Tennis

Tennis : Le terrible constat de Gaël Monfils après son élimination aux JO !

Publié le 25 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 25 juillet 2021 à 14h56

Présent cet été aux JO de Tokyo, Gaël Monfils a connu une nouvelle désillusion en se faisant éliminer dès le premier tour ce dimanche. Le Français s’est exprimé après sa défaite contre le Biélorusse Ilya Ivashka avec beaucoup de frustration.

Gaël Monfils est dans le dur cette saison et la tendance se confirme lors de ces JO de Tokyo. En effet, le Français s’est fait éliminer dès le premier tour du tournoi olympique par le Biélorusse Ilya Ivashka. Une contre-performance totale et une grande déception pour Gaël Monfils, à l’image de sa saison. Le tennisman tricolore devra se contenter du double avec Jérémy Chardy au Japon en attendant de régler ses nombreux problèmes. Et après cette rencontre, Gaël Monfils s’est exprimé sur sa nouvelle désillusion.

« Je n’arrive pas à vous dire un truc sensé, là maintenant »