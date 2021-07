Tennis

Tennis : Auger-Aliassime égratigne Andy Murray avant leur duel aux JO !

24 juillet 2021

Double tenant du titre des Jeux Olympiques, Andy Murray arrive aux JO avec certaines ambitions malgré quatre dernières années difficiles. Pourtant, son adversaire du premier tour, Félix Auger-Aliassimene, n'est pas du tout intimidé.

Les images des derniers Jeux Olympiques, à Rio, où Andy Murray affiche fièrement sa médaille d'or, semblent appartenir à un autre temps. Depuis, l'Ecossais n'a plus remporté le moindre Grand Chelem. Pire, Andy Murray, blessé à la hanche, a lourdement chuté au classement ATP : désormais 104e, et ses belles années semblent bien loin à présent. Paradoxalement, il pourrait réussir à Tokyo, et réalisé un énorme exploit : ramener 3 médailles d'or de suite.

«Andy Murray n’est plus le même joueur aujourd’hui»