Tennis

Tennis : Le terrible constat de cette légende sur Nadal !

Publié le 28 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Blessé au pied, Rafael Nadal a mis un terme à sa saison. Pour Boris Becker, la situation de l'Espagnol est de plus en plus inquiétante.

Rafael Nadal ne jouera plus au tennis en 2021. L'actuel numéro 5 au classement ATP a annoncé sa mise en retrait des courts pour la fin de saison en raison d'une blessure qu'il traîne depuis un long moment au pied. Par conséquent, l'Espagnol ne sera pas présent à l'US Open, qui aura lieu de 30 août au 12 septembre prochain. Pour l'ancien numéro 1 mondial Boris Becker, la condition physique de Rafael Nadal (35 ans) pourrait avoir un impact conséquent sur la suite de la carrière du Majorquin.

« Il faut s’inquiéter pour la santé de Rafael Nadal »