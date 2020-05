Tennis

Tennis : Le fils d’une légende raconte comment Rafa Nadal l'a attiré dans son académie !

Publié le 9 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

Une nouvelle promesse mondiale du tennis, Leo Borg, fils de Björn Borg, a rejoint l’académie Rafa Nadal à Manacor.

C’est certainement un des plus gros coups réalisé par Rafael Nadal. Leo Borg, 16 ans et grande promesse du tennis mondial, a signé pour rejoindre l’académie Rafa Nadal à Manacor. Son père, Björn Borg, a dominé le circuit ATP dans les années 70. Le jeune tennisman suédois a accepté la proposition de « son idole » sans hésiter, lui qui est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, et un athlète plein d'avenir.

« Il a toujours été mon idole »