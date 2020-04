Tennis

Tennis : Le constat de Richard Gasquet sur l’annulation de Wimbledon !

Publié le 3 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Richard Gasquet n’affiche aucune surprise à propos de l’annulation de Wimbledon, tout en revenant sur la suite de cette année 2020.

Wimbledon ne connait pas le même sort que Roland-Garros. Si le Grand Chelem parisien est reporté cet automne (20 septembre au 4 octobre), celui organisé à Londres n’aura pas lieu en 2020. Le tournoi a officiellement été annulé suite à la crise du coronavirus. Au micro de Radio France , Richard Gasquet, tennisman tricolore, estime qu'il fallait s'attendre à une telle décision.

« Pour Wimbledon, on s'attendait à une annulation »