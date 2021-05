Tennis

Tennis : Ce joueur qui rend un bel hommage à Rafael Nadal !

Publié le 4 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

En lice ce mardi contre son compatriote Fabio Fognini pour une place en 1/8ème de finale au Matsers 1000 de Madrid, l’Italien Matteo Berrettini s’est exprimé sur Rafael Nadal et n’a pas hésité à encenser le Majorquin.

Alors qu’il a débuté ce mardi contre un autre Italien, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, 25 ans et 10ème au classement ATP a encensé Rafael Nadal. Lors d’une interview faite ce lundi par l’organisateur du tournoi, une question simple a été posée à Matteo Berrettini : « Quel aspect du jeu volerais-tu à n’importe quel joueur espagnol ? ». La réponse paraît encore plus simple tant Rafael Nadal, qui s’est dit en totale confiance pour cette semaine, domine le tennis mondial depuis des années.

« Le fait qu’il soit si fort physiquement et aussi gaucher, je pense que c’est une grande arme »