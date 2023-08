Tennis : Le clan Federer lâche une révélation étonnante, Alcaraz peut trembler

Baptiste Berkowicz

Fort de sa victoire à Wimbledon au terme d'une finale exceptionnelle face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz n'en finit plus d'impressionner. L'actuel numéro 1 mondial fait office de leader incontesté de la nouvelle génération. Néanmoins, Severin Luthi, ancien coach de Roger Federer, a tenu à temporiser l'enflammade autour du prodige espagnol.

Bien qu'il soit désormais à la retraite, Roger Federer continue de faire parler de lui. L'émergence fulgurante de Carlos Alcaraz suscite un intérêt sans commune mesure. L'avenir du prodige espagnol semble être promis à une domination du tennis mondial.

«Et s’il se blesse ? Et si dans quelques années, il y en a un autre dont nous disons tous qu’il est encore plus incroyable ?»

Depuis la retraite de Roger Federer, Severin Luthi, ancien entraineur du Suisse, s'est exprimé sur le nouveau phénomène : Carlos Alcaraz. Dans les colonnes de Blick , le coach a tenu à relativiser : « Il a certainement tout ce qu’il faut pour gagner de nombreux tournois du Grand Chelem. Et pourtant, nous ne savons pas ce qui se passe dans deux ans. Et s’il se blesse ? Et si dans quelques années, il y en a un autre dont nous disons tous qu’il est encore plus incroyable ? Et : nous ne pouvons pas encore évaluer si tôt comment quelqu’un réagit au grand succès. Dans le sport, nous vivons toujours dans le moment. C’est ce que j’ai appris dans ma carrière. »

Alcaraz déjà tourné vers l'US Open

Lorsque Novak Djokovic s'aligne sur un tournoi, qui plus est en Grand Chelem, il parait impensable de ne pas mettre le Serbe comme favori. Néanmoins, la présence de Carlos Alcaraz rebat les cartes. Tenant du titre, le prodige espagnol entend bien remettre le couvert et perturber de nouveau la domination sur le tennis mondial de Novak Djokovic. En quête d'un 24ème Grand Chelem, l'actuel numéro 2 mondial devra faire face à la puissance de celui qui l'a récemment battu à Wimbledon.