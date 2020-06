Tennis

Tennis : Le capitaine de l’équipe de France réagit au report de la Coupe Davis !

Publié le 26 juin 2020 à 21h35 par La rédaction

Les organisateurs ont annoncé ce vendredi le report de la Coupe Davis qui se déroulera finalement en novembre 2021. Le capitaine de l’équipe de France Sébastien Grosjean a réagi à cette nouvelle.

La crise du COVID-19 a eu de lourdes conséquences sur le calendrier tennistique. Plusieurs tournois à l’instar de Wimbledon ont été annulés tandis que d’autres ont été reportés. Néanmoins, l’ATP a annoncé que la saison devrait reprendre le 14 août à l’occasion du tournoi de Washington (annonce faite avant la contamination de nombreux joueurs lors de l’Adria Tour). Mais ce vendredi, l’ITF qui organise la Coupe Davis a décidé de reporter l’événement. Prévu du 23 au 29 novembre, le tournoi se déroulera finalement en novembre 2021. Capitaine de l’équipe de France, Sébastien Grosjean a réagi à cette annonce.

« Il faut respecter la décision, qui est de ne pas prendre de risques »