Tennis : Le bilan de la tournée américaine avant l'US Open

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans une semaine, l'US Open démarrera et les meilleurs joueurs se disputeront le titre pour le 4ème Grand Chelem de l'année. Traditionnellement, la tournée américaine sur dur pendant l'été est une période de l'année qui est plaisante à suivre mais aussi terriblement fatigante pour les organismes des joueurs. Il est donc l'heure de faire un premier bilan pour comprendre un peu mieux ce qui pourrait se passer à New York.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la quatrième levée du Grand Chelem, peut-être le tournoi le plus imprévisible au vu de son histoire récente. Ces dernières semaines n'ont pas permis d'établir une claire hiérarchie derrière la domination de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic puisque le niveau a parfois été décevant.

Le top 20 en grande difficulté

Si les choses finissent toujours pas se régler lors d'un Grand Chelem, la sonnette d'alarme peut être tirée en ce qui concerne le niveau du top 20. Beaucoup de joueurs ont déçu à Toronto et à Cincinnati en étant incapables de mettre en place un jeu intelligent. D'ailleurs, les critiques n'ont pas arrêté de fuser dernièrement. Ils sont même plusieurs joueurs du top 10 à ne pas avoir gagné le moindre match sur ces deux Masters 1000 et même si le niveau est plus homogène qu'avant, on peut se poser des questions.

Tennis : Djokovic dépassé, il lâche une révélation avant le choc https://t.co/IlUVPxGCeH pic.twitter.com/RslBMG7w11 — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

La cerise sur le gâteau

La finale de Cincinnati a accouché d'un merveilleux affrontement entre les deux meilleurs joueurs du monde. C'est bien ce match qui redore un petit peu l'image qu'on se faisait du tennis actuel lors de ces dernières semaines, une manière parfaite d'avoir un avant-goût de ce qu'on pourrait connaître lors de la finale de l'US Open le 10 septembre prochain.

Pas de surprise possible ?

Derrière l'inévitable duo de tête Alcaraz-Djokovic, on a bien du mal à voir qui pourrait s'inviter à la fête et les battre. Pourtant l'Espagnol a galéré tout au long de ces deux semaines, battu par Tommy Paul à Toronto et disputant seulement des matches en 3 sets à Cincinnati. D'autres ont pris de bons repères, à l'image de Jannik Sinner qui a enfin gagné son premier Masters 1000 et prend peut-être la place de troisième favori à la place de Daniil Medvedev, un peu décevant dernièrement.