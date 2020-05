Tennis

Tennis : La nouvelle annonce du président de la FFT sur Roland-Garros !

Publié le 25 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Président de la FFT, Bernard Giuducelli a indiqué que le tournoi de Roland-Garros aura bien lieu cette année, et ce malgré les interrogations de nombreux joueurs.

La Porte d’Auteuil aurait dû accueillir cette semaine de nombreux amoureux de la petite balle jaune, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Le tournoi de Roland-Garros a été reporté et aura finalement lieu durant le mois de septembre (du 20 septembre au 4 octobre). Une décision unilatérale prise par la FFT qui fait débat. Interrogé sur le sujet, Rafael Nadal avait du mal à cacher son pessimisme : « Est-ce qu'on va revoir du tennis cette année ? Non, je ne le crois pas, malheureusement (…)Je suis plus préoccupé par les prochains Internationaux d'Australie (en janvier 2021 NDLR) que par la suite de la saison. Pour moi, l'année 2020 est quasiment perdue . »

« Nous serons prêts à organiser le tournoi dans les meilleures conditions »