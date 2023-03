Tennis : La fin de Djokovic et Nadal est annoncée

La rédaction

L'inéluctable arrive peu à peu. Après la retraite de Roger Federer en fin d'année 2022, les prochaines grandes légendes du tennis à suivre ces pas seront forcément Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le premier, âgé de 36 ans, est co-détenteur avec Djokovic du record de titres en Grand Chelem remportés avec 22 victoires. Le second est âgé de 35 ans et semble encore capable de prouesses comme il l'a fait en Australie. Pourtant, pour un ancien joueur, Robin Hasse, ces deux monstres ne sont pas plus aussi dominants qu'ils ne pouvaient l'être avant.

Et si l'année 2023 était la dernière année d'hégémonie de Novak Djokovic et Rafael Nadal ? Les deux, surtout l'Espagnol, semblent être épuisés et leur corps est de plus en plus fragile. Novak Djokovic a assuré avoir disputé l'Open d'Australie avec une déchirure à la cuisse tandis que Rafael Nadal avait dû déclarer forfait en plein tournoi. Pourtant, Roland-Garros risque d'être un tournoi historique, surtout si l'un des deux hommes l'emporte, faisant alors passer son total à 23 titres de Grand Chelem remportés. Mais d'autres joueurs, plus jeunes, plus frais, sont à l'affût...

« Dans le top 100 mondial, vous êtes mentalement très fort »

Robin Hasse, ancien numéro 33 mondial, dans une interview accordée à Clay Tennis affirme que « Si vous atteignez le top 100 mondial, vous êtes mentalement très fort. Quand les gens disent qu’un numéro 10 mondial n’est pas fort mentalement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Si vous n’étiez pas fort mentalement, vous ne seriez pas là. Gagner un titre du Chelem, c’est différent, c’est vrai, c’est toujours plus de pression. Mais Medvedev en a gagné un, Thiem en a gagné un. Cela change. »

Tennis : Cette star envoie un avertissement à Nadal et Djokovic https://t.co/U05gIE1w8h pic.twitter.com/VZMMe35vRq — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

« Nadal et Djokovic ne sont plus aussi dominants qu'avant »