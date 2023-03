Tennis : Cette star envoie un avertissement à Nadal et Djokovic

La rédaction

Redevenu numéro 1 après son sacre à Indian Wells il y a seulement quelques jours, Carlos Alcaraz continue sur sa lancée à Miami. Après un début d’année 2023 compliqué à cause d’une blessure à la cuisse notamment, le Murcien semble avoir retrouvé toutes ses capacités, et ne manque clairement pas d’ambition pour la suite de sa carrière.

Devenu après son titre à l’US Open en août 2022, le plus jeune numéro 1 au classement ATP de l’histoire, Carlos Alcaraz avait été ralenti dans son étincelante progression, par une blessure en début d’année. Touché à la cuisse droite, l’Espagnol avait du notamment déclarer forfait pour l’Open d’Australie, ce qui avait permis à Novak Djokovic de repasser devant au classement. Mais alors qu’il pourrait réaliser le Sunshine Double (victoire à Indian Wells et Miami), le jeune joueur de 19 ans ambitionne déjà de concurrencer le Serbe ainsi que Rafael Nadal et Roger Federer.

Alcaraz a réalisé son rêve en remportant l’US Open

En marge de son quart de finale face à Taylor Fritz dans la nuit de mercredi à jeudi, Carlos Alcaraz s’est exprimé devant la presse en évoquant sa mentalité ainsi que ses objectifs pour cette fin de tournoi à Miami. « J’essaie de ne pas trop penser à la possibilité de réaliser le Sunshine Double, je sais que je dois avancer au jour le jour, mais c’est évidemment difficile parce que j’aimerais faire partie de ce groupe restreint de privilégiés qui l’ont réalisé. À l’US Open, j’ai réalisé mon rêve d’être vainqueur d’un Grand Chelem et d’être numéro un, mais je suis un homme très ambitieux qui se fixe constamment des objectifs » .

Tennis : Cet ancien cador veut sortir de sa retraite et faire son come-back ! https://t.co/cAjCQkS2fF pic.twitter.com/kNCJDLSDP7 — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Carlos Alcaraz motivé pour « être comme le Big 3 »