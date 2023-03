Roland Garros : Le clan Nadal met la pression sur Djokovic

La rédaction

Le 28 mai 2023 débutera le tournoi de Roland Garros. Un tournoi très important puisqu'il s'agit du deuxième tournoi du Grand Chelem et qui pourrait permettre à Rafael Nadal ou Novak Djokovic d'en remporter un 23ème. Rafael Nadal s'est d'ailleurs fait de Roland Garros sa spécialité, lui qui en a remporté 14. Son ancien entraîneur et oncle, Toni Nadal voit l'Espagnol arriver en favori, sous réserve qu'il soit à 100% physiquement.

Vainqueur facile l'an dernier face à Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), Rafael Nadal arrivera à Porte d'Auteuil avec deux objectifs : préserver son titre et empêcher Novak Djokovic de remporter un 23ème Grand Chelem, le dépassant alors. L'Espagnol, qui a abandonné lors de l'Open d'Australie doit pour le moment se concentrer sur sa récupération pour pouvoir être à 100% et ainsi être favori à la victoire finale.

« Il est excité »

Toni Nadal a longuement parlé de son neveu dans les colonnes de Marca . Pour lui pas de doute, Rafa est favori de Roland Garros s'il revient dans sa meilleure forme : « Je pense que si Rafa arrive dans sa meilleure forme, il peut être considéré comme un favori, au même titre qu’Alcaraz et Djokovic. Alcaraz est à un très haut niveau et s’améliore. Je pense qu’il fera partie de ces trois‐là. Il ne faut pas se leurrer, quand Rafa va en compétition, il a besoin de garanties pour gagner. Je ne pense pas qu’il ira jouer s’il n’est pas convaincu qu’il va réussir. Il est excité. »

« Il est convaincu qu'il peut gagner »