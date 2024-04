Tennis : Il annonce du lourd pour Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic a surpris tout le monde dernièrement, en annonçant qu'il mettait fin à sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son coach depuis 2019. A partir de là, de nombreuses rumeurs ont commencé à sortir, sur l'identité du prochain entraîneur du Djoker. Mais le Serbe aurait déjà trouvé la personne idéale, selon Ivanisevic.

Le début de saison de Novak Djokovic est quelque peu timoré. Bien qu'il soit toujours numéro un mondial, son trône est menacé. Le Serbe n'a toujours pas gagné le moindre tournoi. S'il n'y a pas de honte à s'arrêter en demi-finale de l'Open d'Australie, contre Jannik Sinner (futur vainqueur du majeur), la performance du Djoker à Indian Wells paraît-elle plus compliquée à comprendre. En effet, Nole a déçu lors du tournoi américain, puisqu'il s'est fait éliminer au troisième tour, par un adversaire classé alors 123ème mondial, Luca Nardi.

Djokovic a décidé de changer de coach

Sans savoir pour le moment si cela est lié aux récents résultats, Novak Djokovic a décidé dernièrement de se séparer de son coach. Le Serbe a mis fin à sa collaboration avec Goran Ivanisevic, après cinq ans passés ensemble. Depuis ce moment-là, de nombreux noms sont sortis dans la presse, pour être le successeur d'Ivanisevic. Mais finalement, Nole aurait déjà trouvé chaussure à son pied.

«La personne idéale est avec lui en ce moment»