Tennis : Iga Swiatek revancharde, elle est prête pour reprendre le trône

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déchue de son trône du classement WTA à la suite de l'US Open, Iga Swiatek est un peu moins impressionnante cette année mais elle n'a pas dit son dernier mot. La Polonaise, qui possède un retard d'environ 600 points sur Aryna Sabalenka avant le Masters, a retrouvé le chemin de la victoire à Pékin lors de la tournée asiatique et peut espérer reprendre sa place de numéro 1.

Iga Swiatek est une grande championne et elle l'a encore prouvé. La Polonaise, mise en difficulté cet été, a enfin gagné un titre en WTA 1000 cette année. A Pékin, elle est passée proche de la défaite face à Caroline Garcia mais elle a retrouvé son meilleur niveau pour triompher et remporter déjà un 16ème titre à 22 ans. Lancée vers le dernier grand rendez-vous de l'année, elle va tout tenter pour gagner cette épreuve.

Descendue du sommet

Battue par Coco Gauff à Cincinnati pour la première fois en huit confrontations, Iga Swiatek confirmait ses difficultés lors de cette fameuse défaite. Plus tard, elle avait déçu à l'US Open face à Jelena Ostapenko et elle s'est lancée dans cette fin de saison dans la peau d'une nouvelle joueuse : la numéro 2 mondiale. Pour rappel, elle a enchaîné 75 semaines d'affilée en tant que patronne du circuit avant d'être détrônée. Mais le vent de la révolte souffle...

Tennis : Djokovic tape du poing sur la table, l'ATP doit réagir https://t.co/goJd4lckX1 pic.twitter.com/JC1Gkb4Aft — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Portée par un sentiment de revanche

Surprise à Tokyo, Iga Swiatek a remis les pendules à l'heure en s'offrant le titre à Pékin en battant sur son passage une certaine Coco Gauff. La Polonaise n'a même pas laissé la moindre chance à la jeune Américaine ce jour-là puisqu'elle n'a pas dû concéder la moindre balle de break. « On peut penser aux grandes joueuses qui, au fil des ans, ont perdu une ou deux places au classement… elles ont tendance à bien réagir. Il suffit de penser à la façon dont Serena Williams a réagi après ses défaites. La "tournée de la revanche" qu’elle a pu faire à certains moments de sa carrière. Je pense qu’Iga s’en est inspirée lorsqu’elle a affronté Coco Gauff » réagit Pam Shriver, ancienne 3ème mondiale.

Sabalenka en danger

Demi-finaliste du Masters l'an dernier, Iga Swiatek était tombée sur Aryna Sabalenka. La Polonaise est maintenant dans la position adverse : c'est elle qui chasse la numéro 1 mondiale. Même si l'écart est un peu conséquent et il faudra compter sur une déroute de sa rivale, elle va mettre la pression sur la Biélorusse. Pour rappel, Sabalenka n'a plus gagné de titre depuis Madrid en avril dernier.