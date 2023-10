Tennis : Programme chargé pour Garcia, elle ira au Masters bis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 Française et encore présente dans le top 10 du classement WTA pour la dernière semaine, Caroline Garcia n'a pas connu une année 2023 aussi exceptionnelle que la précédente. La Lyonnaise, qui a réussi à engranger quelques victoires dernièrement, aura tout de même un programme chargé lors des prochaines semaines même si elle n'aura pas la possibilité de défendre son titre obtenu au Masters il y a un an.

Alors qu'elle perdra environ 10 places au classement officiel puisque ses points de sa victoire au Masters vont être retirés cette semaine, Caroline Garcia est tout de même loin de la catastrophe. La Française, qui n'a pas réussi à gagner de titre en 2023 malgré deux finales. Il lui reste encore un peu de temps puisque avant d'aller retrouver la Billie Jean King Cup, elle s'est qualifiée pour le Masters bis (24-29 octobre), qui regroupe les 12 meilleures joueuses qui ne sont pas au "vrai" Masters.

Une année difficile

Invitée samedi de l'émission Stephen Time sur RMC Sport animée par Stephen Brun, Caroline Garcia a un peu fait le bilan avant de s'aventurer dans les derniers matches de la saison. « Ça fait plusieurs semaines que je sais que je n’allais pas me qualifier pour le Masters cette année. Par rapport aux derniers résultats, on va dire que c’est logique. Même si je l’avais dans un coin de ma tête, je savais qu’il fallait que j’obtienne des résultats extraordinaires et qu’en sortant au premier tour de l’US Open, cela s’annonçait très compliqué. Quand j’ai lu que j’étais officiellement hors course pour Cancun, cela m’a fait un peu mal. Je voulais essayer de défendre mon titre » a-t-elle déclaré.

Tennis : Une incroyable révélation sur la fin de carrière de Djokovic tombe https://t.co/fPFh89ufJp pic.twitter.com/ZxqwOwDKRg — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Qualifiée pour le Masters bis

A la faveur de ses récents bons résultats dans les grands rendez-vous, Caroline Garcia a réussi à se maintenir dans le top 20 à la Race. La Française aura donc le droit de disputer le Masters bis, appelé le WTA Elite Trophy, une compétition qui n'existe que sur le circuit féminin et qui réunit les joueuses entre la 10ème et la 20ème place à Zhuhai. Plus organisée depuis 2019 car elle se trouvait en Chine, elle fait donc son grand retour. Pour rappel, le Masters bis existe depuis 2015 et quelques grands noms ont inscrit leur nom au palmarès : Ashleigh Barty a remporté l'édition 2018 un an avant de remporter le Masters féminin et Aryna Sabalenka est la dernière joueuse à s'être imposée à Zhuhai.

Un bilan pas si catastrophique