Tennis : Les Bleues prêtes pour la Billie Jean King Cup, dernier rendez-vous de l'année

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme la Coupe Davis, la version féminine, autrefois appelée la Fed Cup, a beaucoup changé depuis 4 ans. Connue désormais sous le nom de Billie Jean King Cup en hommage évidemment à la joueuse, la compétition revient le mois prochain pour conclure l'année 2023 sur l'harmonie entre équipes nationales. L'équipe de France vient tout juste de dévoiler les actrices principales et la liste n'est pas surprenante.

Après une saison 2023 un peu difficile pour les joueuses françaises, il est l'heure de finir l'année sur la meilleure note possible en abordant les prochaines rencontres de Billie Jean King Cup dans quelques semaines. Capitaine de l'équipe de France, Julien Benneteau a révélé les quatre joueuses qui défendront nos couleurs à partir du 8 novembre prochain.

Première sélection pour Gracheva

Naturalisée française depuis quelques mois, Varvara Gracheva fera partie de l'aventure pour la première fois. En effet, l'ancienne Russe, qui réalise une belle saison, occupe le statut de numéro 2 tricolore depuis un moment déjà et pointe actuellement à la 46ème place mondiale. A 23 ans, Gracheva va donc connaître une nouvelle expérience et on lui fait visiblement déjà confiance. « Ce sera donc la première sélection de Varvara en équipe de France. Elle a un potentiel intéressant et me donne une option supplémentaire sur les rencontres. Je l’ai déjà vue en tournoi et je connais bien son entraîneur Xavier Pujo. Je vais me rapprocher encore un peu plus de lui dans les prochains jours et prochaines semaines » a déclaré Julien Benneteau.

Pas de surprise

Si la sélection de Varvara Gracheva n'est pas du tout une surprise, au contraire même, le reste de la liste n'étonne personne. Caroline Garcia, qui va quitter le top 10, sera bien là pour défendre les couleurs de la France, tout comme Alizé Cornet et Clara Burel en simple et Kristina Mladenovic en double. « J’ai sélectionné les cinq joueuses qui ont les meilleurs résultats. Pour moi, c’est un choix logique. Caroline, elle, est dans une bonne passe actuellement avec notamment son quart de finale à Pékin. Elle gagne à nouveau des matchs, c'est bon signe. Alizé, qui a fait une petite pause dans sa saison, reprend au tournoi de Rouen, comme Clara. Je sais ce qu’elles sont toutes les deux capables de faire en équipe de France. Kristina, avec son statut et son niveau en double, est logiquement sélectionnée » justifie le capitaine.

Un réel objectif

Pour rappel, la phase finale se déroule en deux parties avec d'abord des poules de 3 équipes et la France affrontera l'Italie et l'Allemagne le 8 et le 10 novembre prochain. Il faudra sortir en première place pour aller plus loin et disputer les demi-finales. Avant le changement de format et de nom, la France est le dernier pays à avoir remporté cette compétition. Cette année, ce sera l'un des objectifs de fin de saison.