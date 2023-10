Tennis : Sebastian Korda, enfin arrivé au sommet ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tennis américain se porte bien, très bien. Depuis deux ans, une nouvelle génération a vu le jour sur le circuit et beaucoup de prétendants arrivent à se faire un chemin jusqu'aux sommets. Sebastian Korda, fils de Petr Korda, vainqueur de l'Open d'Australie en 1998, n'échappe à la règle. Vainqueur de Ben Shelton en quarts de finale à Shanghai, autre grande promesse américaine, il a connu quelques belles premières cette année malgré les blessures. Et pourquoi pas un titre ce dimanche ?

A seulement 23 ans, Sebastian Korda a prouvé cette année qu'il avait les capacités de rivaliser avec les meilleurs. Mais il a aussi galéré en connaissant de nombreuses blessures comme lors d'une bonne partie du début de saison. Avec l'exemple de son père et le succès de toute sa famille (ses sœurs, golfeuses professionnelles, ont aussi un grand palmarès), il peut être considéré comme un futur vainqueur de Grand Chelem.

Début de saison tonitruant

Révélé au grand public en 2020 lorsqu'il atteignait les huitièmes de finale de Roland-Garros, s'inclinant face à son idole Nadal, Sebastian Korda a connu une belle progression depuis. Mais c'est en 2023 qu'on le pensait définitivement arrivé pour se faire une place sur le circuit. L'Américain connaît un début de saison époustouflant où il obtient une balle de match face à Novak Djokovic à Adélaïde avant de s'incliner de justesse. Quart de finaliste à l'Open d'Australie en écrasant au passage Daniil Medvedev, son parcours s'arrête lorsqu'il se blesse et abandonne contre Karen Khachanov.

Tennis : Alcaraz encore en galère, un objectif trop compliqué https://t.co/n6HZE8E8WM pic.twitter.com/3jQSDLM8tS — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Eclaircies entre les blessures

Déjà touché par quelques blessures lors des années précédentes, Sebastian Korda va donc disparaître du circuit quelque temps après ce premier quart de finale en Grand Chelem pour revenir sur terre battue à Madrid. Moins à l'aise, il met du temps avant de revenir à un grand niveau malgré quelques beaux passages. Finalement, il est l'un des meilleurs joueurs du moment puisque depuis l'US Open, il a atteint la demi-finale à Zhuhai, la finale à Astana (face à Mannarino) et le voilà en demi-finale de Shanghai pour la première fois dans un Masters 1000. Lundi, il sera au minimum 23ème mondial mais il peut espérer aller plus loin...

Futur star du tennis américain ?