Tennis : Gaël Monfils disqualifié d'une exhibition, l'incroyable histoire !

Toujours présent sur le circuit ATP à 37 ans, Gaël Monfils est encore en lice pour participer aux Jeux olympiques, son dernier grand objectif de carrière. Le Français a commencé sa saison 2024 timidement mais pourtant il a décidé de faire escale à Oslo ce week-end pour y disputer l'UTS, cette fameuse exhibition créée par Patrick Mouratoglou. Mais on a appris après sa défaite vendredi une nouvelle étonnante : il a été disqualifié après sa défaite pour avoir blessé un superviseur. L'explication est enfin venue.

Très apprécié sur le circuit depuis toujours pour ses qualités tennistiques bien sûr mais aussi pour son côté showman, Gaël Monfils est donc revenu disputer l'UTS ce week-end à Oslo, lui qui en a pris l'habitude désormais. L'ancien numéro 1 tricolore s'est incliné d'entrée face à Alex de Minaur, un résultat qui ne surprend personne jusque-là. Mais c'est après que les choses se gâtent : le compte de l'organisation dévoile qu'il a été disqualifié après un incident survenu en dehors du court.

Une histoire étonnante

Habituellement, les exhibitions sont des tournois où la bonne ambiance règne et il y a peu d'histoires qui sortent du lot. Pourtant l'UTS a fait part d'une nouvelle surprenante samedi... « Hier (vendredi), un échange ludique dans les vestiaires entre Gaël Monfils et le superviseur du tournoi, Stéphane Apostolou, a entraîné une blessure mineure pour le superviseur. L’UTS est convaincue à 100% qu’il n’y avait aucune intention malveillante de la part de Gaël, mais comme il y a eu une blessure, même mineure, d’un officiel, nous avons estimé qu’il n’y avait pas d’autre solution que de disqualifier Gaël. Il a accepté la disqualification » peut-on lire sur X (ex-Twitter). Histoire vraie ?

Monfils se défend

Sur ses réseaux sociaux, Gaël Monfils n'a pas tardé avant de donner une explication plus précise. « Alors qu'on plaisantait dans les vestiaires, Stéphane a malheureusement été blessé. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser ou de faire du mal et, heureusement, Stéphane le sait. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas dans ma nature. Stéphane et moi nous sommes serré la main et nous avons tourné la page. La disqualification donne l'impression qu'il y a eu un problème ou une altercation en coulisses, mais ce n'est pas le cas, c'était un accident et rien de plus » explique-t-il.

Un incident qui en dit long

Même si la situation paraît plutôt floue, un incident dans un événement de ce type n'aurait pas dû arriver. Avant l'explication de Gaël Monfils, on aurait pu penser que c'était plus grave que prévu et d'ailleurs les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. D'un point de vue sportif, cette exhibition ne représente rien et il n'y a pas d'enjeu. A noter que le Français a tout de même été remplacé par son compatriote Lucas Pouille.