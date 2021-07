Tennis

Tennis : Federer, Nadal, record... Cette énorme prédiction sur Novak Djokovic !

Publié le 29 juillet 2021 à 13h35 par A.D.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont au coude à coude avec chacun 20 titres du Grand Chelem remportés. Selon la légende Martina Navratilova, l'ogre serbe devrait surpasser ses ainés avec 24 trophées majeurs au total.

Alors qu'il était seul détenteur du record de titres du Grand Chelem remportés, Roger Federer a vu ses deux rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic revenir à hauteur avec 20 sacres au total. Plus jeune que les deux autres membres du Big 3 , l'ogre serbe devrait terminer sa carrière avec une longueur d'avance. Du moins, c'est ce que pense Martina Navratilova, détentrice de 18 titres du Grand Chelem.

«Djokovic va en gagner entre 23 et 25, je reste sur 24»