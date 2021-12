Tennis

Tennis : Federer, Nadal... Medvedev affiche une énorme regret !

Publié le 5 décembre 2021 à 12h35 par A.D.

Lors de la confrontation entre la Serbie et la Russie en Coupe Davis, Daniil Medvedev s'est permis de chambrer le public adverse. Invité à se justifier sur son attitude envers les supporters serbes, le Russe a expliqué qu'il n'avait pas la même personnalité que Roger Federer et Rafael Nadal.

Grâce à sa victoire face à la Serbie, la Russie va disputer la finale de la Coupe Davis. Alors que le public madrilène ne s'est pas montré tendre avec lui, Daniil Medvedev s'est permis de le chambrer en imitant une célébration de Cristiano Ronaldo. Un geste qu'il a justifié dans la foulée. « Pour être honnête, après le match, si je célèbre, j’aime faire quelque chose d’amusant. Ce qui est drôle dans notre équipe, c'est le coach espagnol de Karen (Khachanov) qui aime dire cela en russe. Il sait comment dire, calmez-vous. Quand on joue aux cartes ou au tennis ou au football ou quoi que ce soit, quand quelqu’un gagne, il dit, calmez-vous, calmez-vous. Quand Cristiano jouait à Madrid, il faisait souvent ça. C’est pourquoi j’ai décidé de le faire. J’ai trouvé ça amusant. Mais, oui, c’était probablement la mauvaise décision, ce qui peut arriver. C’est toujours mieux quand les gens vous soutiennent, mais s’ils ne le font pas, vous devez gagner à la fois contre eux et contre l’adversaire aussi » , a confié Daniil Medvedev, avant d'en rajouter une couche et d'expliquer qu'il n'avait pas la même personnalité que Roger Federer et Rafael Nadal.

«L’une des choses les plus difficiles est la comparaison avec Roger et Rafa»