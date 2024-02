Tennis : Federer bientôt attrapé par l'Arabie saoudite ? L'incroyable révélation de son agent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis qu'il a pris sa retraite en septembre 2022, Roger Federer reste toujours assez proche du circuit puisqu'il continue d'organiser chaque année sa compétition, la Laver Cup. L'édition 2024 aura lieu à Berlin le week-end du 20 septembre et on connaît déjà les premiers noms qui y participeront. Attention, cette exhibition pourrait trouver en l'Arabie saoudite un adversaire de taille en raison d'une autre exhibition qui verra le jour quelques semaines plus tard, à moins que le royaume ne devienne lui aussi un allié...

Le tennis ne manque pas d'exhibitions à l'heure actuelle. Celles-ci prennent souvent le pas sur le circuit traditionnel puisque certaines ont lieu en plein milieu du calendrier, à l'image de la Laver Cup et de la nouvelle exhibition organisée en Arabie saoudite en octobre, "6 Kings Slam", qui mettra à l'œuvre Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Carlos Alcaraz notamment. D'après le clan du Suisse, cette nouvelle arrivée ne serait pas forcément une menace...

Des exhibitions en pagaille

Il y a toujours eu beaucoup d'exhibitions dans le monde du tennis mais jamais autant en plein milieu de la saison. Certains tournois souffrent d'ailleurs du manque de têtes d'affiche à cause d'un calendrier parallèle bien chargé. La Laver Cup est pourtant approuvée par l'ATP à tel point que l'instance comptabilise les face-à-face entre les joueurs de manière officielle et tous les joueurs invités veulent gagner. Avec 6 millions de dollars en guise de récompense, on peut penser que ce sera la même chose lors de cette nouvelle exhibition en Arabie saoudite.

Tennis : Une autre pépite du tennis français recrute un grand nom https://t.co/2uinRcgaZ0 pic.twitter.com/GJF44NXUKN — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

La Laver Cup bientôt en Arabie saoudite ?

En voyant là l'apparition d'un gros concurrent en termes d'exhibition à peu près dans le même créneau dans le calendrier ATP, Roger Federer aurait une idée derrière la tête. En effet son célèbre agent Tony Godsick a récemment pris la parole concernant l'Arabie saoudite. « Un jour, la Laver Cup pourrait se dérouler en Arabie saoudite. Nous tournons en effet entre les villes européennes et les villes du reste du monde. Je pars du principe que l’Arabie saoudite fera partie de cette discussion à un moment donné dans le futur. Le sport est un langage que tout le monde parle. Le sport peut permettre le dialogue et le changement » a-t-il révélé dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Deux grands noms annoncés à Berlin

Quelques heures seulement après l'annonce d'une grande exhibition en Arabie saoudite en octobre prochain, la Laver Cup a réagi en officialisant deux nouveaux noms qui vont rejoindre les rangs de la Team Europe à Berlin en septembre : Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Le Russe, qui souhaite soigner son calendrier, va tout de même enchaîner avec la Laver Cup et la "6 Kings Slam", alors que la participation de l'Allemand fait déjà débat, lui qui fait face à des accusations de violence conjugale.