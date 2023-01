Tennis : Envoyé à la retraite, Nadal se lâche

Thibault Morlain

En 2022, Roger Federer a raccrocher les raquettes et pris sa retraite. Désormais, certains se demandent quand Rafael Nadal en fera de même. Des hypothèses sont alors émises sur l’avenir de l’Espagnol. Il a été évoqué que Nadal pourrait partir à la retraite après le prochain Roland-Garros. De quoi faire réagir le principal intéressé qui a alors mis les choses au point.

A 36 ans, Rafael Nadal se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Et après la retraite de Roger Federer, la question est donc de savoir quand l’Espagnol s’arrêtera. L’avenir de Nadal est ainsi l’un des gros sujets sur le circuit actuellement et chacun a sa petite idée. Paolo Bertolucci expliquait notamment récemment : « Nadal joue pour le plaisir de jouer, pour sentir l’adrénaline couler en lui, il le dit lui‐même. Mais je pense qu’il a un dernier objectif : le quinzième Roland Garros. Un record qui pourrait rester le sien, du moins tant que le tennis en Grand Chelem aura ces règles ».

De retour à l’Open d’Australie, Djokovic met la pression sur Nadal https://t.co/eviWaGoZpo pic.twitter.com/XOonANllLJ — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Une retraite après Roland-Garros ?

Et Alexander Zverev partage également ce point de vue. Lui aussi estime que Rafael Nadal s’arrêtera après Roland-Garros : « Rafael Nadal va malheureusement prendre sa retraite à Roland‐Garros. Je ne lui souhaite pas, mais je pense qu’il va faire un grand tournoi, potentiellement le gagner et ensuite dire au revoir ».

« Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer dans six mois »