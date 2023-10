Tennis : Enorme Gaël Monfils, 12ème titre et retour dans le top 100 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Stockholm pour son retour sur les courts pour la première fois depuis l'US Open, Gaël Monfils a réalisé une grande semaine pour s'offrir le 12ème titre de sa carrière sur le circuit ATP. Le Français de 37 ans, "La Monf" poursuit ses exploits et ses rêves de disputer les Jeux olympiques l'année prochaine à Paris sont de plus en plus proches de se concrétiser.

Numéro 1 français l'année dernière au moment de sa blessure, Gaël Monfils a dû s'absenter du circuit pendant un long moment. On pensait même qu'il ne serait plus capable de revenir au très haut niveau quand on analyse ses premières semaines sur le circuit après son retour à partir d'Indian Wells en mars dernier. Pourtant, Gaël Monfils fait son retour dans le top 100 cette semaine puisqu'il est désormais le 89ème joueur mondial.

Un titre à 37 ans, incroyable exploit

On se serait contentés d'un gros parcours pour son retour sur les courts. Gaël Monfils avait d'autres idées en tête : gagner le tournoi de Stockholm, 12 ans après son dernier titre dans la capitale suédoise. Il rejoint Arthur Fils parmi les joueurs ayant réussi à s'imposer sur le circuit ATP en étant classé au-delà de la 100ème place mondiale. De plus, il réalise cet exploit en devenant le joueur français le plus âgé à gagner depuis le début de l'ère Open, dépassant ainsi Richard Gasquet. Depuis 1990, ils sont peu nombreux à avoir remporté un titre après leurs 37 ans : Roger Federer, Ivo Karlovic, Feliciano Lopez et désormais Gaël Monfils. Il faut en profiter, un certain Novak Djokovic a bientôt 37 ans !

Tennis : Djokovic au charbon pour la Serbie, il sera à la United Cup https://t.co/36BTaQQiW5 pic.twitter.com/z27uJ2OouB — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Une saison énorme

394ème mondial en mai dernier, Gaël Monfils traînait un peu sa peine. Le Français n'est pas parvenu à engranger des victoires au début mais c'est à partir de cet été que la situation a changé. Auteur d'un gros parcours sur les deux Masters 1000 de l'été, il avait décidé de se reposer après l'US Open après tant d'efforts. Ce choix s'est avéré payant : il a gagné à Stockholm et cela lui a permis de revenir dans le top 100, l'un de ses objectifs. Il ne sera plus obligé d'utiliser son classement protégé pour entrer dans les Grands Chelems.

Retour au sommet en 2024 ?

Pour son premier titre en tant que père, Gaël Monfils a montré une émotion particulière dimanche. Mais le Français a encore des tournois à jouer en cette fin de saison, à commencer par Vienne cette semaine où il jouera l'Allemand Altmaier au premier tour. Ensuite, au Rolex Paris Masters, il tentera de terminer l'année en beauté, certainement sous les yeux de sa fille Skaï et de sa femme Elina Svitolina.