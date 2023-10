Tennis : Arthur Fils en feu, mission tête de série à l'Open d'Australie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand espoir du tennis tricolore, Arthur Fils a pointé le bout de son nez en 2023. Le jeune français de 19 ans s'est incliné en finale de l'ATP 250 d'Anvers dimanche mais il a encore pu montrer son grand talent. Tout proche du top 30, il lui faudra encore briller en cette toute fin de saison s'il veut obtenir le statut de tête de série pour l'Open d'Australie.

Engagé au tournoi d'Anvers la semaine dernière, Arthur Fils a atteint la deuxième finale de sa carrière sur le circuit ATP. Quelques mois après avoir obtenu son premier titre, il poursuit sa saison de rêve débutée au-delà du top 250. Dans quelques semaines, il pourrait s'inviter dans le top 30 à la faveur d'un autre bon résultat... Malheureusement, il n'a pas réussi à répondre à Ben Shelton qui avait écrit sur la caméra après sa victoire à Tokyo quelques heures plus tôt : « Montre-moi Arthur. »

Nouvelle victoire référence

Déjà auteur d'une grande performance cet été à Hambourg en battant Casper Ruud pour sa première victoire face au top 10, Arthur Fils a réédité l'exploit en s'offrant Stéfanos Tsitsipas à Anvers. Incroyable de puissance, il n'a pas laissé beaucoup d'opportunités à l'échange au Grec, agressé sur son revers à une main. « Je suis rentré sur le terrain avec un plan de jeu, j’étais sûr de moi. Je savais que si je le respectais à la lettre j’avais de bonnes chances de gagner. Après, ce n’est jamais facile de le faire. Je suis très content de la manière dont ça s’est déroulé » confiait-il à L'Equipe .

Tête de série à l'Open d'Australie ?

Même si un titre aurait fait beaucoup de bien à Arthur Fils, il peut toujours prétendre à un statut de tête de série en Grand Chelem pour le début 2024. En finale à Anvers, le Français n'a rien pu faire face à un Alexander Bublik très concerné pour la première fois depuis Wimbledon. Le Kazakh, imprenable au service, n'a laissé que 12 points à l'adversaire lorsque sa première balle passe sur l'ensemble de la semaine. Des statistiques exceptionnelles qui n'ont pas failli en finale.

Nouvel exploit à venir ?