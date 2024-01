Tennis : Djokovic sans filtre, Federer n’aime pas ça !

Alexis Brunet

Novak Djokovic fait partie des meilleurs joueurs de tennis de la planète. Pourtant le Serbe a pu agacer certains collègues au cours de sa carrière, notamment à cause de son caractère très expressif. Le Djoker a d'ailleurs révélé que Roger Federer avait un peu de mal avec lui lors de ses premières années sur le circuit.

Tout va bien pour Novak Djokovic. Le Serbe s'est tranquillement qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Le Djoker est venu à bout de l'Argentin Tomas Martin Etcheverry en trois sets. Nole fait partie des favoris du tournoi australien, et il pourrait donc commencer idéalement l'année 2024, et rêver alors à un possible Grand Chelem calendaire.

Djokovic irrite parfois

S'il parvient à remporter tous les majeurs la même année, Novak Djokovic sera alors encore un peu plus proche du titre honorifique de GOAT. Pourtant le Serbe n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord. De nombreux observateurs, ou joueurs du circuit, lui reprochent son caractère et une certaine forme de nonchalance. Le natif de Belgrade est d'ailleurs parfois sifflé sur les courts du monde entier, mais il s'en accommode bien.

Federer était agacé contre Djokovic