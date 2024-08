Tennis : Djokovic réalise l’exploit, une belle récompense lui est promise

Alexis Brunet

Novak Djokovic a bien fait de s’acharner. Après cinq participations aux Jeux Olympiques, le Serbe a enfin mis la main sur la médaille d’or. Un exploit de plus pour le Djoker, qui pourrait lui permettre d’obtenir une belle récompense. En effet, le président serbe souhaite construire un musée à la gloire de Nole.

La cinquième fois fut donc la bonne. Après des échecs à Pékin, Londres, Rio et Tokyo, Novak Djokovic a enfin réussi à mettre la main sur la médaille d’or lors des Jeux Olympiques de Paris. Jusqu’alors, le Serbe avait dû se contenter du bronze, c’était en 2008. Grâce à ce nouvel exploit, Nole se hisse au même niveau que Rafael Nadal, qui a lui aussi remporté l’or en simple lors des JO de Pékin.

« C'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière »

Après ses nombreux échecs, Novak Djokovic est donc très heureux, lui qui a au passage mis la main sur le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès. Pour le Serbe, cette médaille symbolise tout simplement le plus grand succès de toute sa carrière. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « J'ai toujours dit que représenter mon pays est mon plus grand honneur, que ce soit en Coupe Davis ou aux Jeux. Avoir remporté le bronze lors de mes premiers JO (2008), ne plus réussir à remporter de médailles ensuite (dont deux demi-finales), avoir battu le joueur le plus talentueux du circuit : compte tenu de tout cela, c'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière. Tout ce que j'ai ressenti au moment de la victoire a dépassé tout ce que j'imaginais. Être sur ce court, en train de porter le drapeau, chanter l'hymne, porter la médaille, c'est inégalable. »

Novak Djokovic aura bientôt un musée à sa gloire

Cette médaille d’or devrait valoir à Novak Djokovic une belle récompense. En effet, le président serbe, Alexsandar Vucic a récemment déclaré qu’un musée dédié au Djoker allait voir le jour. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Nous avons eu les premières discussions sur la construction du musée Novak Djokovic, qui devrait devenir une autre attraction pour la ville. Palma de Majorque possède bien un musée dédié à Rafael Nadal. Nous allons nous efforcer de montrer ce que Djokovic a fait pour notre pays en fonction de ses mérites, et en même temps d’attirer les touristes. »