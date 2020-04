Tennis

Tennis : Djokovic interpellé pour son projet... par le 847ème mondial !

Publié le 27 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Désireux d’aider les plus démunis, Novak Djokovic serait sur le point de mettre en place un projet qui obligerait les meilleurs joueurs à laisser une partie de la prize money aux tennismen classés entre la 250ème et la 700ème place. Le 847ème mondial s’est donc permis interpeller le Serbe !

« On a discuté avec Roger (Federer) et Rafa (Nadal) de comment on pouvait aider, spécialement les moins bien classés qui sont le plus en difficulté. Entre-la 200/250e place et la 700e place mondiale, disons, les joueurs n'ont pas de support fédéral, de sponsors, ils sont seuls. Je suis ravi que l'ATP, les Grands Chelems et les joueurs contribuent collectivement à un fonds d'aide », avait expliqué Novak Djokovic dans un Live Instagram . Le Serbe a expliqué qu’il souhaiterait mettre en place un projet pour aider les joueurs classés entre la 250ème place et la 700ème place du circuit ATP. Le 847ème mondial s’est donc permis de rappeler à Djokovic qu’il a aussi besoin d’aide.

«Personne ne devrait se sentir victime de discrimination»