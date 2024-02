Tennis : Djokovic futur champion olympique ? Il va tout donner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours solidement attaché à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic prend une pause bien méritée à la suite de son élimination en demi-finales de l'Open d'Australie et ne sera de retour qu'à Indian Wells début mars. Le Serbe, qui a raté l'occasion de gagner un nouveau titre à Melbourne, comme il a pris l'habitude de le faire, va maintenant axer sa saison autour d'un objectif bien particulier : la médaille d'or olympique. C'est en fait le seul titre qui lui manque.

Novak Djokovic a déjà prouvé qu'il était le plus grand joueur de tous les temps en remportant l'année de ses 36 ans 3 nouveaux titres en Grand Chelem et le Masters. Le Serbe a décidé de tout donner pour offrir à la Serbie un titre en Coupe Davis ou à la United Cup, sans succès. Mais désormais, il vise le seul titre qui lui a toujours échappé : la médaille d'or aux Jeux olympiques. A Paris sur les courts de Roland-Garros l'été prochain, il s'agira de sa dernière chance à coup sûr.

Une saison en demi-teinte en Grand Chelem ?

Bien sûr Novak Djokovic ne va reculer devant aucun défi et il est toujours assoiffé de titres en Grand Chelem. Mais à bientôt 37 ans, le Serbe va peut-être devoir faire un petit choix entre un nouveau succès majeur ou une médaille d'or. Cette défaite à l'Open d'Australie n'est peut-être pas un hasard, lui qui a énormément joué pendant l'intersaison. Les efforts physiques consentis ont fini par avoir raison de lui et il a eu du mal tout au long de la quinzaine à Melbourne.

Un objectif en ligne de mire

Depuis le début de sa carrière, Novak Djokovic a réussi à gagner absolument tout sur son passage. Le numéro 1 mondial a dominé le circuit pendant tellement d'années mais un seul tournoi lui a résisté : les Jeux olympiques. C'est pour cette raison que beaucoup d'observateurs pensent qu'il va orienter sa saison vers cet objectif. « Pour moi, la médaille d’or olympique est très importante pour lui cette année et il va se concentrer sur ce grand objectif. C’est la seule chose qui manque à son CV et il va adapter tout son calendrier en fonction de cela. Quand vous avez tout gagné et qu’il ne vous manque qu’un trophée, il est logique d’en faire une priorité » affirme Nick Lester, célèbre commentateur britannique.

Des déceptions accumulées

Pour le moment, Novak Djokovic a réussi à remporter le bronze aux Jeux olympiques. C'était en 2008 lors de sa première participation et il a ensuite terminé deux fois à la quatrième place en 2012 à Londres et en 2021 à Tokyo. Gagner cette médaille d'or lui tient vraiment à cœur puisqu'il avait fondu en larmes au moment de son élimination au premier tour à Rio en 2016, comprenant qu'il venait de laisser passer une chance. Rendez-vous fin juillet pour les Jeux de Paris.