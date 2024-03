Tennis : Djokovic change ses plans, il veut aller encore plus loin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, Novak Djokovic a surpris tout le monde en annonçant la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic. Ensemble depuis 2019, les deux hommes ont réussi une incroyable association qui a continué à mener le Serbe vers les grands titres malgré son âge vieillissant. C'est d'autant plus une surprise que le numéro 1 mondial arrive en fin de carrière et il ne connaîtra certainement plus cinq années à ce niveau. Une chose est sûre, le nom de son remplaçant se fait attendre.

Novak Djokovic a toujours été très bien entouré depuis ses débuts. Après Marian Vajda ou Boris Becker, le numéro 1 mondial a connu peut-être la meilleure période de sa carrière aux côtés de Goran Ivanisevic, vainqueur de Wimbledon en 2001. Il y a quelques jours, il a subi une défaite précoce à Indian Wells, prétextant alors ne pas avoir la tête à 100% au tennis en ce moment. Visiblement, il a envie de connaître un autre discours pour réussir sa fin de carrière comme il l'entend.

Une séparation inattendue

Même si le duo a parfois connu quelques mésententes en particulier sur le court lorsque le Serbe hurlait sur sa box, Novak Djokovic a tenu à souligner les qualités de Goran Ivanisevic dans un message sur Instagram . « Je me souviens clairement du moment où j’ai invité Goran à faire partie de mon équipe. C’était en 2018, et Marian (Vajda) et moi cherchions à innover et à apporter un peu de magie à notre duo. En fait, nous n’avons pas seulement apporté un nouveau service : aussi beaucoup de rires, de plaisir, de classements n°1 en fin d’année, de records battus et 12 autres Grands Chelems (et quelques finales) au compteur depuis lors. Merci pour tout mon ami. Je t’aime » peut-on lire.

Tennis : Calvaire pour Djokovic, il dénonce un «problème» https://t.co/GpyLuSvqqX pic.twitter.com/dbQfzuK44J — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Nouveaux objectifs en vue

En faisant des Grands Chelems une priorité au détriment de la plupart des Masters 1000, Novak Djokovic avait peut-être besoin d'un autre discours à ce moment de sa carrière où les choses se passent tout à coup un peu moins bien. Le Serbe a mal commencé sa saison pour un joueur de son calibre : aucun titre avant la terre battue et déjà 3 défaites. Surtout, il commence à accumuler la fatigue, un trait que l'on n'avait pas l'habitude de voir de son côté.

Qui pour remplacer Ivanisevic ?

Joueur très réputé pour son service à son meilleur, Goran Ivanisevic a apporté à Novak Djokovic du changement majeur à cette arme. Le Serbe est devenu complètement un nouveau joueur ces dernières années puisqu'il fait partie des meilleurs serveurs du circuit maintenant et c'est grâce au Croate. Une page se tourne donc pour le numéro 1 mondial qui est toujours bien entouré mais il devrait annoncer un remplaçant pour l'accompagner.