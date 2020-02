Tennis

Tennis : Djokovic affiche un énorme objectif pour sa saison !

Publié le 29 février 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir remporté le tournoi de Dubaï face à Stéfanos Tsitsipas, Novak Djokovic a affiché une immense ambition pour cette saison 2020.

Novak Djokovic a l’habitude de se donner les moyens de ses ambitions. Mais cette fois, le Serbe a affiché un objectif tellement important qu’il s’est surpris lui-même en le dévoilant : Novak Djokovic a récemment expliqué qu’il comptait passer une saison sans subir une seule défaite.

« L’un des objectifs est de rester invaincu toute la saison »