Tennis

Tennis : L’hommage de Monfils à Djokovic après leur match de «mutants»

Publié le 29 février 2020 à 11h35 par A.D.

Malgré ses trois balles de match, Gaël Monfils s’est incliné face à Novak Djokovic ce vendredi. Le Parisien a fait passer un message fort après la rencontre.

Gaël Monfils était à deux doigts de créer l’exploit. Ce vendredi, le Parisien a eu la lourde tâche de se frotter à Novak Djokovic en demi-finale du tournoi de Dubaï. Et contre toute attente, il est passé tout près de l’emporter. Alors qu’il s’est adjugé trois balles de match, le Français a finalement été renversé par le numéro 1 mondial (2-6, 7-6, 6-1). Dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Équipe , Gaël Monfils est revenu sur son combat de titans face à Novak Djokovic.

«Au moment critique, il n’y a plus de point gratuit»